Ґлориян Штранґар освоєл три медалї на єдним змаганю

БЕОЧИН – На змаганю у каратеу – Куп Сербиї за кадетох, юниорох и сениорох котре отримане у Беочину, участвовал и Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура котри зазначел одлични резултат.

На змаганю участвовало коло 500 змагательох зоз цалей Сербиї.

Ґлориян ше змагал у його примарней катеґориї – юниоре (до 76 килоґрами) и завжал 3. место поєдинєчно. Тиж ше змагали екипно юниоре и завжали 1. место.

Надалєй ше Штранґар змагал у катеґориї сениорох и поєдинєчно и екипно, дзе му ше у сениорох поєдинєчно нє поспишело завжац место и достац медалю, док у сениорох екипно завжали 3. место.

Скорей початку турнира, пре нємили подїї котри ше случели у Беоґрадзе, отримани минут сихосци за М. А. котра була член Карате клуба „Спортанац” и млада спортисткиня Беоґрадского карате союзу.

Турнир орґанизовала Карате Федерация Сербиї (КФС).