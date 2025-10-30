Ґлориян Штранґар освоєл златну медалю

МЛАДЕНОВАЦ – На Першенству Трофей Сербиї за младших сениорох хтори бул отримани концом октобра у Спортским центру у Младеновцу, участвовал и Карате клуб „Гайдук” зоз Кули за хтори успишно наступа и Ґлориян Штранґар.

На престижним змаганю державного характеру КК „Гайдук” зоз Кули участвовал зоз двацец поєдинєчнима и двома екипнима наступами.

Биланс медальох бул добри, так же КК „Гайдук” бул єден од успишнєйших клубох на тим першенству, а до Кули принєсли 10 медалї, з чого єдна златна, пейц стриберни и штири бронзови медалї.

Шампионску титулу Сербиї и златну медалю тиж освоєл КК „Гайдук”, дзе младши сениоре у катеґориї борбох (U21) були у составе (Ґлориян Штранґар, Милош Крнаяц, Марко Пуцар, Божидар Мрдак и Михайло Крнаяц).

Орґанизатор Першенства Сербиї за кадетох и юниорох и Трофей Сербиї за младших сениорох були Карате федерация Сербиї и Беоґрадски карате союз.