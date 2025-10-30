РутенпресСпортТексти

Ґлориян Штранґар освоєл златну медалю

автор Д. Барна
автор Д. Барна 22 Опатрене

МЛАДЕНОВАЦ – На Першенству Трофей Сербиї за младших сениорох хтори бул отримани концом октобра у Спортским центру у Младеновцу, участвовал и Карате клуб „Гайдук” зоз Кули за хтори успишно наступа и Ґлориян Штранґар.

На престижним змаганю державного характеру КК „Гайдук” зоз Кули участвовал зоз двацец поєдинєчнима и двома екипнима наступами.

Биланс медальох бул добри, так же КК „Гайдук” бул єден од успишнєйших клубох на тим першенству, а до Кули принєсли 10 медалї, з чого єдна златна, пейц стриберни и штири бронзови медалї.

Шампионску титулу Сербиї и златну медалю тиж освоєл КК „Гайдук”, дзе младши сениоре у катеґориї борбох (U21) були у составе (Ґлориян Штранґар, Милош Крнаяц, Марко Пуцар, Божидар Мрдак и Михайло Крнаяц).

Орґанизатор Першенства Сербиї за кадетох и юниорох и Трофей Сербиї за младших сениорох були Карате федерация Сербиї и Беоґрадски карате союз.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка промоциї руских виданьох на Сайму кнїжкох

Ище на ютре отворени конкурс за „Ружову заградку...

Отримана перша проба наймладшей фолклорней ґрупи

Нови академски рок почнє 3. новембра

У новим „Руским слове”