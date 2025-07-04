Ґлориян Штранґар достал Похвалнїцу од Кралєвского дому

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяр ґенерациї, у Штреднєй школи „Петро Кузмяк” Ґлориян Штранґар, зоз IV-1 класи руского оддзелєня ґимназиї, достал Похвалнїцу од Кралєвского дому, вєдно зоз другима найлєпшима медзи матурантами штреднїх школох у Републики Сербиї и Републики Сербскей.

Похвалнїцу и символични дарунки уж 23. раз додзелює Фондация Й. К. В. пристолонашлїднїка Александра Карадьордєвича, алє того року пре рижни причини приєм матурантох з тей нагоди отримани онлайн, 25. юлия, а нє у Билим дворе, як цо було прешли роки.

Найлєпшим матурантом Й. К. В. Александар того року прейґ своїх профилох на дружтвених мрежох особнє повинчовал на посцигнутим успиху, а винчовали им и други уважени особи.