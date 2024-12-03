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Ґложан лєпши за два ґоли

автор Д. Барна
автор Д. Барна 27 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин внєдзелю 1. децембра у Руским Керестуре одбавел остатнє петнасте першенствене стретнуце єшеньскей часци ПФЛ Зомбор процив екипи ФК Будучносц зоз Ґложану и зазначел пораженє зоз резултатом 0:2.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Виктор Надь (Иван Планчак), Александар Кочиш (Желько Шомодї), Лука Иличич (Деян Будински), Оґнєн Маркович, Деян Югик, Матей Саянкович, Илия Йованович и Деян Чернок.

Зоз одбавеним 15. колом ПФЛ Зомбор, закончена перша полусезона у хторей ФК Русин забера 5. место на таблїчки зоз освоєнима 26 бодами. Найлєпши стрилєц екипи Деян Югик зоз посцигнутима 9 ґолами.

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