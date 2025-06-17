Ище єдно успишне змаганє за Стефана Бранковича

ҐЛОЖАН – На озеру Оаза у Ґложану початком юния отримане змаганє у спортским риболову на фидер (Method Feeder) екипно.

На тим змаганю участвовало 32 учашнїки хтори були подзелєни до штирох секторох – А, Б, Ц и Д.

У екипним змаганю за екипу Корморан (Cormoran) змагал ше Стефан Бранкович зоз Руского Керестура, а екипа завжала треце место у ґенералним пласману, док у поєдинєчней моцней конкуренциї завжал друге место зоз влапену вкупну чежину 26,43 килоґрами.

Найлєпши резултати у секторох посцигли шлїдуюци змагателє:

Сектор А – 1. место завжал Кошанин зоз влапену вкупну чежину 25,14 килоґрами, 2. место завжал Шоїч зоз 20,76 килоґрами, док 3. место завжал Баричек зоз 14,28 килоґрами.

Сектор Б – 1. место завжал Якобович зоз влапену вкупну чежину 39,99 килоґрами, 2. место завжал Нитро 27,87 килоґрами, док 3. место звжал Сениор 21,08 килоґрами.

Сектор Ц – 1. место завжал Юниор зоз влапену вкупну чежину 36,55 килоґрами, 2. место завжал Илич 20,5 килоґрами, док 3. место звжал Максич 16,51 килоґрами.

Сектор Д – 1. место завжал Миланович зоз влапену вкупну чежину 39,06 килоґрами, 2. место завжал Стефан Бранкович 26,43 килоґрами, док 3. место звжал М. Крстич 19,36 килоґрами.

Вкупна чежина риби хтору змагателє налапали була коло 525 килоґрами.