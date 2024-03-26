Ґложан заслужено славел

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 24. марца, у штвартим колу першенственого стретнуца другей полусезони ПФЛ Зомбор, у Руским Керестуре бавел процив екипи „Будучносци” зоз Ґложану и зазначел перше пораженє у ярнєй часци зоз резултатом 3:1.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш (Иґор Грньчар), Деян Павлович, Стефан Мароєвич, Дарко Сушич (Деян Будински), Матей Саянкович (Матей Кршич), Иван Чапко (Велько Шомодї), Илия Йованович и Деян Чернок (Лука Иличич). Єдини ґол за Русин дал Мароєвич

У идуцим 5. колу ПФЛ Зомбор, на нєдзелю 31. марца „Русин” будзе бавиц у Кулпину дзе будзе госцовац екипи хтора лидер на таблїчки, а стретнуце почина на 16 годзин.