Ґосподїнчанє преславели Кирбай

ҐОСПОДЇНЦИ – На швето св. архангела Михаила вчера, 21. новембра у Грекокатолїцкей церкви святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох вирни преславели храмово швето – Кирбай.

Служба Божа почала на 11 годзин, служел ю новосадски парох о. Юлиян Рац.

Значне число вирних присуствовало на кирбайскей Служби Божей, а зоз шпиваньом и молитву возвелїчали ю члени фамелиї Холошняй.

На кирбайскей Служби Божей члени нового Церковного одбору пришагали же на себе превжали вельку одвичательносц у наиходзацих рокох и обовязали ше на вирносц ґосподїнскому храму. Одборнїки пришагали же тоту длужносц буду окончовац вирно и совисно так як найлєпше знаю и можу, же ше буду старац о церковним маєтку и коло церкви, тримаюци ше Статуту Церковного одбору, а з помоцу Божу.

По законченю служби, присутни парохиянє участвовали у процесиї коло церкви, кед було и читанє Евангелиї на шицких штирох бокох швета, а по каждим читаню пошвецена церква и присутни.

У Ґосподїнцох вирни з членами Церковного одбору каждого року на Кирбай у своїм парохиялним доме орґанизую друженє.