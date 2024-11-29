Ґрафити– виновати и тоти цо их пишу, и тоти цо их нє сцераю

На териториї АП Войводини на уходзе до скоро каждого населєного места табли – вецейязични, и ридко на хторей мена места на даєдним язику националней меншини нє префарбени зоз чарним спрейом

Писанє ґрафитох забранєне, за розлику од муралох хтори можу буц нарисовани зоз дошлєбодзеньом власнїка обєкту, городских секретариятох за комунални и квартельни роботи, Секретарияту за културу хторим ше посила скицу мурала пред рисованьом.

Кара за власнїкох обєктох хтори нє префарбя ґрафит 50.000 динари, а тоти цо нарисую ґрафит можу буц покарани зоз 5.000 до 20.000 динарами. Нє лоґичне. Висина кари така мала же ридко кого може одврациц од намири же би писал ґрафити, або зоз чарним спрейом знїщовал мена виписани на язикох националних меншинох на таблох на уходзе до населєних местох.

На териториї АП Войводини на уходзе до скоро каждого населєного места табли – вецейязични, и ридко на хторей мена места на даєдним язику националней меншини нє префарбени зоз чарним спрейом.

Насилнїки и мержителє меншинох шею страх през ґрафити, а держава цихо, односно локални самоуправи хтори треба же би ше старали о хаснованю и чуваню службеного язика ридко дзе, такой кед видза же табли на уходох до местох пописани, тото и висцераю. Покраїнска влада, односно єй Покраїнски секретарият за образованє, управу и национални меншини-заєднїци 2018. року опредзелєла 9,5 милиони динари 83 орґаном и орґанизацийом за вецейязични табли, та Кула достала 300.000 динари, а Вербас 350.000 за тоту намену. Нєшка, после шейсцох рокох на териториї општини Вербас почарнєти мена населєня по мадярски у Равним Селу, Савиним Селу, Змаєве. И так стої роками. Нєдавно на уходзе и на виходзе до Червинки префарбени на чарно мена по мадярски и по руски. И нїхто з Општини Кула нє реаґує. Верим же єст занятих зоз Червинки и Сивцу хтори кажди дзень преходза коло таблох путуюци на роботу до Кули до општини, алє им на розум нє приходзи же би поведли компетентним у општини же би то висцерали, бо то їх согражданох Мадярох и Руснацох болї.

Кед доставали пенєжи за табли Општином послата информация тедишнього предсидателя Влади АП Войводини Иґора Мировича же „то часц явних политикох ґу националним меншином и же то єден зоз найважнєйших приоритетох Покраїнскй влади”. А, општини дошлєбодзели же би ше тот пенєж руцело до воздуху, табли знїщени, нє остарали ше висцерац пописане, а о тим же ше потрудза найсц особи хтори тоту чкоду поробели нєт слова. Порушованя виновних приявох процив гоч и Н.Н. особох нєт, анї єдна општина то нє роби, бо их нє интересує хто знїщує державни маєток, а ище менєй их интересує хто дакого нє жада же би жил у їх сушедстве и валалє. Добри приклад Национални совит мадярскей националней меншини хтори накадзи видзи пописани мена по мадярски на таблох, такой пише виновни прияви, алє як гваря, потераз на вецей дзешатки прияви Висшому явному тужительству у Новим Садзе, нїґда нє найдзени и нє осудзени особи цо виписую табли. Повеме даремна робота, алє заш лєм останє записане же вандали, чи мержителє, маю моц и же их хтошка, а шицким нам ясне хто, щици.

Даєдни ше боря за права, даєдни их маю, а нє ценя их. После 350 рокох живота у Суботици бунєвацки язик постал службени 2021. року, 16.500 припаднїки тей националней меншини после вельо процедурох достали право же би на їх язику були виписани мена валалох на таблох. Ми тото право маме оддавна, за ньго ше жертвовали нашо дїдове, нє пришло им то так же, ниа, майце, алє їх жертва и давно була же були тварди у чуваню язика, школи и вири. Цо нєшка нє так. Анї нам язик нє важни, анї жертва наших дїдох, 270-рочну традицию образованя по руски нє почитуєме. Приклад Коцур хтори наяр 2025. року будзе означовац 260-роки образованя по руски, а од 1. по 8. класу ма 46 школярох на коло 2.700 Руснацох у тим валалє. Гваря, Дюрдьов ище горши, бо ма 11 руских школярох у шицких осем класох. Кому вец буду виписани табли по руски кед нїхто нє будзе знац читац тото цо на нїх написане – читац и писац ше учи у школи на рускей настави. Та, єст нам помоци?