Брнабичова оправдує ґрупу у Пионирским парку и трактори коло нього

БЕОҐРАД – Предсидателька Скупштини Сербиї Ана Брнабич оценєла же студенти котри ше процивя блокадом факултетох принєсли чежку, алє шмелу одлуку же би остали у Пионирским парку, а трактори котри паркирани коло нього потреба польопривреднїкох же би их защицели.

Попри того предсидателька Скупштини Сербиї Ана Брнабич визначела же нєшкайше замиканє Скупштини єдна нормална, природна и розумна одлука же би ше зменшал безпечносни ризик.

Ґенерални секретар обвисцел посланїкох и занятих же тота институция будзе замкнута од нєшка по 16. марец на пол ноци, а на основи безпечносного преценьованя Министерства нукашнїх дїлох з цильом керованя потенциялних провокацийох и зраженьох под час протесту.