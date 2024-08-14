Ґрупа вирнїх з Южней Кореї представела свою традицию (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Звуки корейских традицийних инструментох попреплєтани зоз еґзотичнима и елеґантнима рухами, алє и живописним корейским традицийним облєчивом, Керестурци мали нагоду видзиц пондзелок, 12. авґуста на пияцу дзе наступела ґрупа вирнїкох зоз Южней Кореї. Наступ отримани дзекуюци власнїкови погосцительногo обєкта „Винтидж гилˮ Йовицови Ґецанови.

Опрез спомнутого обєкту, коло 20. Кореянци, и лєм кус вецей патрачох, през свою традицийну музику и танєц жадали указац же и на таки способ мож славиц Господа.

Член сербского баптистичного союзу Йовица Ґецан гварел же до того сотруднїцства пришло так же вони на тим мисийним путованю злєцели перше до Болгарскей, потим до Румуниї, Словацкей, Мадярскей, тераз су ту у Сербиї, дзе були при братови Золтанови Нюлови, хтори припада мадярскому баптистичному союзу.

Розкошни наступ почал зоз звуками рижних традицийних корейских удерних инструментох, з хторима ше госци на кратко прешейтали по улїчки коло пияцу прицагуюци вельку повагу случайних преходнїкох. Потим предлужели зоз традицийнима танцами и живописним, цифрованим, народним облєчивом, а у провадзеню традицийней музики. При концу госци до танцу уключели и даскелїх патрачох з публики хтори ше одлично знашли у тим импровизованим перформансу.

Укратко о култури и историї Южней Кореї присутни могли пречитац и на паперох хтори були на пияцових столїкох.