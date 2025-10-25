Ґу щирей националней стратеґиї зоз акцийним планом

Мешац и пол днї сом на чолє Националного совиту рускей националней меншини и, понеже сом го превжал у ощербеним стану перше цо мушиме зробиц то пополнїц членство и обновиц роботу одборох и роботних целох. И кед даєдни думали же ше Национални совит загаши, удало нам ше найсц ришенє же би совит предлужел робиц прето же би гашенє нє було нїкому на хасен

Пред дзешец днями пришло Ришенє зоз Републичней виберанковей комисиї по хторим нови мандати членох Националного совиту додзелєни Силвиї Малацко, Владимирови Олеярови и Мариї Станкович зоз Виберанковей лїстини Руснаци вєдно и Наташи Макаї Мудрох зоз лїстини Руска матка за Руснацох. Шлїдзи комплетованє фахових одборох и роботних целох зоз хторих вишли даєдни члени хторим национални интереси нє були на першим месце. Хвильково ше закончую розгварки зоз фаховцами хтори пристаню робиц за добробит рускей националней заєднїци, гоч и лєм на єден рок, по шлїдуюци порядни виберанки, и то безплатно. Окреме ми мило же ше вельо людзе сами явели же сцу помогнуц Националному совиту у роботи його одборох и роботних целох. Я ше закладам же би анї предсидатель Националного совиту нє мал плацу. То функция на штири роки и предсидатель би, по моїм, могол на розполаганю мац евентуално одредзену суму средствох, алє нє за його особну потребу, алє за пошвидшану реализацию Финансийного плану. Нєшка темпо живота барз швидки. И ми мушиме швидко робиц. Диґитализация може ришиц велї проблеми у видавательстве – од школскей литератури по белетристику. И гоч нас по числу нєт вельо, фаховци, окреме информатично образовани, можу вельо зробиц. То причина и прецо сом нє заказал схадзку Националного совиту такой кед сцигли Ришеня зоз РВК. Вибор людзох до одборох и роботних целох хтори маю визию розвою рускей националней меншини у периодзе пред нами и хтори сцу волонтерски дац максимум од своїх талантох и знаньох приоритет приоритетох.

У медзичаше обиходзим нашо манифестациї и упознавам людзох хтори щиро робя за Руснацох. Бешедовал сом зоз Гавриїлом Колєсаром зоз Канади о Википедиї по руски. Бул сом и у иножемстве, у Горватскей, дзе сом провадзел роботу Шветовей ради Р/Р/Л, аж сом зоз представительом Русинох зоз Ческей Яном Чопиком мал розгварку о медзинародним проєкту по хторим би ми помогли дїялносц ческого здруженя Русинох, а воно би як медзинародни партнер, прейґ, представителя Русинох Ческей у Шветовей ради РРЛ, дало потримовку за хаснованє средствох зоз фонду Chech Aid за Медзинародну лєтну школу руского язика и култури. Предсидатель Шветовей ради РРЛ ми

понукнул и сотруднїцтво на тирвацих основох прейґ подписованя Сотруднїцтва зоз Шветовим конґресом РРЛ, так як цо то зробел и Деканат Филозофского факултету после отримованя 17. Шветового конґресу РРЛ у Новим Садзе. Бул сом поволани до Ческей амбасади дзе ме приял заменїк амбасадора Петр Шмейкал хтори наявел приход до нашей заєднїци.

Предводзел сом и делеґацию Националного совиту на пораду у двох министерствох – у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ дзе зме бешедовали зоз министром Демом Беришом и у Министерстве за информованє и телекомуникациї дзе зме бешедовали зоз министром Борисом Братином. Зоз тих двох нащивох походзи и предклад же бизме конкуровали на конкурс Министерства за информованє и телекомуникациї зоз проєктом Радио-станїца Руски Керестур. Ґу тому, министер Братина наявел и приход до Нового Саду же би ше бешедовало о евентуалним купованю нєрухомосци за источасове тирваце ришенє даскелїх вецейрочних проблемох. Слово насампредз о обезпечованю адекватних просторийох за дописовательство „Руского слова” зоз Руского Керестура и шедзиска Националней ґалериї у хторим би була змесцена векша часц фундуса малюнкох зоз шицких подобових колонийох. Анї Национални совит нє ришел по нєшка проблем свойого шедзиска. Професор Михайло Фейса, хтори бул у делеґациї зо мну и зоз предсидательом Вивершного одбору Националного совиту рускей националней меншини Славишом Сабадошом, як член Националного совиту и предсидатель двох здруженьох гражданох, Рускей матки и Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад, вимагал розбиванє цензури зоз хтору ше континуовано стрета у медийох по руски. Учебнїки у основних, стреднїх и високих школох требало би осучаснїц и прилагодзиц нєшкайшим ґенерацийом. Нєобходне же би Национални совит Руснацох кладол цо векши фокус на шицких уровньох образованя на руским язику и на тот способ допринєс утвердзованю националней, рускей свидомосци. Финални циль же бизме на шлїдуюцим попису остали голєм на тим чишлє на хторим зме нєшка.

Од министра Дему Бериши зме достали желєне шветло же бизме, после пейцох рокох од виходзеня старей националней стратеґиї, почали правиц нову националну стратеґию за вецейрочни период. Гоч професор Фейса на вецей заводи вимагал правенє Националней стратеґиї зоз ясним Акцийним планом, тота точка ше потераз нє нашла на дньовим шоре. Я ю положим. У тим контексту сом и дал потримовку Акцийному плану за витворйованє правох националних меншинох. После розпатраня Роботней верзиї Акцийного плана, доставел сом и нашо пригварки и указал сом на тото цо нам потребне.

Националному совиту нєобходне же би у рамикох каждей обласци значней за Руснацох (напр. нови курикулуми и учебнїки, кадрованє у релевантних институцийох, обєктивне представянє наших активносцох у медийох на руским язику, формованє нових институцийох, купованє нєрухомосцох, отримованє предшколских и школских обєктох, публикованє капиталних творох, уводзенє сучасних технолоґийох на основи здобутого ИСО-коду за руски язик и др), у рамикох Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох, нєдвосмислово знали дзе Совит лєм совитує, а дзе Совит може и дїловац.

Цо ше дотика шлїдуюцей схадзки Националного совиту Руснацох, плануєм ю заказац цо скорей.

