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Ґу сторочнїци Руских новинох – фельтону рубрики Людзе, роки, живот

автор С. Фейса
автор С. Фейса 126 Опатрене

НОВИ САД – У новинох Руске слово розпочинаме нови фельтон о наиходзацим ювилею – сто роки од виходзеня першого числа Руских новинох хтори почали виходзиц у децембру 1924. року. Тот значни ювилей барз добра нагода же би ше и нєшкайши ґенерациї упознали зоз першима инициятивами и початками видаваня новинох по руски.

Фельтон нє могло задумац без Дюри Латяка, нашого познатого публицисти и новинара, бувшого директора Руского слова, длугорочного сотруднїка и найлєпшого познавателя и шведка вецейдеценийних обставинох у руским новинарстве и видавнїцтве, о розвою друкарньох, односно, информованя по руски.

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