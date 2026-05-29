Happy на епи!

По закону зоз 1982. року, у Сербиї особи зоз епилепсию муша буц вецей як два роки без терапиї же би достали вожацку дозволу. Аж 70% одлично реаґую на лїки и вироятносц же би ознова мали напади лєм 2%, алє, знова, вони пию и далєй лїки же би нє мали напади и то им порядна терапия. Та, цо вец? Можу вожиц, чи нє?

Особом хтори достаню дияґнозу зоз велькима буквами пише: ЗАБРАНЮЮ ШЕ активносци на висини, у води, у блїзкосци огня и шпоргета, пеца, коло оштрих машинох, у транспорту. А яку же вец роботу можеш робиц?

Кед достанєце дияґнозу и терапию, пише же як досц части контраиндикациї можу ше зявиц ище вецей напади, же можу привесц до чежких очкодованьох печинки, та ше муши контроловац єй ензими, можеце швидко затиц, можеце достац огромни апетит, мехирки, алерґиї, аритмиї и ище койцо, алє на тото шицко, дохторе, ище док гуторя дияґнозу и терапию, такой вам поведза же можебуц будзеце мац суицидални думки.

Кед достанєце терапию, маце и одредзени лїк у случаю нападу и то або ректиоли або цошка як шприц зоз лїком хтори ше дава до яснох. Понеже баш нє таке приємне же би вам дахто знїмал ґачи и так давал лїк, тота друга опция лєпша, алє кед пойдзеце до апатики, голєм у дас трох, штирох поведза вам же су нє реґистровани же би предавали тот лїк. Кед конєчно найдзеце дзе можеце поручиц лїк, вец голєм дас три раз и дохтор и апатикарка погриша шифру за тот лїк, бо є нови и поручує ше. Агей, и ректиоли чежко найсц, бо их правела Апатика Беоґрад, а вона ше загашела. Як вец змирим напад?

Кед маце дзецко зоз епилепсию хторе ходзи до оводи, на звиту хтори подписую штирме фаховци и ви, пише же дзецко нє шме на гомбалку, на тобоґан, ґрабачки, же ше му муши мерац температуру и провадзиц стан. Пише и же воспитачка длужна дац лїк у случаю нападу и вец, кед водзице дзецко хторе лєдво чека и бежи до оводи, а ви го охабяце и сами престрашени аж на блюванє, вец вас пререже страх, корч у очох тей жени хтора окрем вашого, ма ище трицецерих у оводи.

Кед достанєце дияґнозу, терапию, лїк и упутства, дохторе вам ище поведза же ше зоз епилепсию жиє цалком нормално.

Кед маце щесца, кед маце потримовку, кед ви або дахто ваш достанє дияґнозу епилепсиї, наисце можеце жиц нормално, бо ше случи же вашо родичи, шестра, брат и други у фамелиї буду дакус застарани, алє исти як и пред тим. Голєм буду скривац же су злєкнути або на интернету покрадзме читаю як випатра епи напад. На роботи нє буду розпатрац же чи сце пре чежку седативну терапию почали гришиц або сце запожнєли. Нє буду вас контроловац. Кед маце щесца и потримовку, у оводи будзеце мац таки мили и пожертвовни воспитачки же ше вашому дзецку буду найбаржей радовац и до шпациру буду ношиц шицко цо потребне же би го защицели. И буду вас цешиц же шицко будзе у шоре.

Важне розумиц, потримац, бешедовац. Аж вец мож буц happy и на епи.

