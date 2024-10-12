Хаснователє Ґеронтолоґийного центру нащивели Етно клуб у Коцуре

КОЦУР – Хаснователє Домского оддзелєня Ґеронтолоґийного центру Вербас у Коцуре вчера, 11. октобра, нащивели просториї Етно клубу „Одняте од забуца”.

Госцох з тей нагоди привитали предсидателька Етно клубу Аранка Медєши и Рада Лазор, и хасновательом коцурского оддзелєня Ґеронтолоґийного центру представели шицок скарб народох котри жию у Коцуре, котри зачувани у тих просторийох.

Нащивителє мали нагоду видзиц народни облєчива, рижни предмети котри хасновани у прешлосци, слики котри виложени у тих просторийох, як и виставу старих радио апаратох.

За хасновательох коцурского оддзелєня Ґеронтолоґийного центру тоту нащиву орґанизовали и приведли их до Етно клубу социялни роботнїк Настася Сакач и терапеут Мая Вуїч.

По словох Сакачовей, нащива була успишна, шицки уживали у бешеди Медєшовей о прешлосци и старих предметох, а дзечнє ше и уключовали до дискусиї.