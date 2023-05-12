Гет-трик Алексея Бикия

ЗОМБОР – У своїм 16. колу Подручней младежскей лиґи, подросток Фодбалского клубу „Русин”, у Зомборе, победзел домашню екипу Жак з резултатом 4:0 (1:0).

Млади русиновци, стреду 10. мая, одбавели свойо потераз найквалитетнєйше стретнуце процив екипи хтора була єшеньски шампион.

У 30. минути, зоз контра нападу, Бики по лївим кридлу, зоз свою швидкосцу преходзи двох бавячох, виходзи сам опрез ґолмана и зоз коло осем метерох, прецизно копа лабду до ґолу.

Друга половка стретнуца прешла вельо напартейше. Исти бавяч, Алексей Бики, у 60. минути ознова преходзи по лївим боку, кед домашнї бавяче пробовали нєкоректно аж и копнуц до ньго, односно направиц над нїм фаул. Медзитим, Бики остава на ногох, и тераз нє копа сам алє лабду враца капитенови Александрови Томови, хтори зоз пейцох метерох на празни ґол копа лабду и дава други ґол за Русин.

Чежши фаули були направени над Александром Томом. Aнї Лука Иличич нє бул посановани, алє аж и винєшен зоз терена, а после стретнуца го його собавяче, пре калїченє, мушели унєсц аж и до авта. Иличич моцне вдеренє достал до ноги, после хторого нє пискани нїяки фаул.

Место Иличича уходзи Велько Шомодї, хтори у 85. минути поцагує лабду по правим боку, обачує Бикия по лївим, Бики ше находзи на 16 метерох опрез ґолмана, алє нє чека же би го одбрамбени бавяче сцигли або же би ґолман вишол з ґолу, алє такой зоз 16 метерох копа и трафя лїви долнї угел ґолу.

У 90. минути Бики ознова преходзи по лївим боку, тераз преходзи бавяча, сцигує по ґолмана хтори го лапа за ногу и бавяч пада. У хвильки кед Бики уж требал зоз єдного метера лабду копнуц на ґол, судия писка пенал. Можлївосц виводзеня пеналу Александар Тома уступює Бикийови, и бул то перши гет-трик у його кариєри.

И попри одличного наступу младого Бикия, шицки Русиново бавяче, после того стретнуца, заслужую найвисшу оцену.

За Русин бавели – Мирослав Молнар, Божидар Чонка, Владимир Кочиш, Марко Иличич, Кристиян Надь, Андрей Дудаш, Алексей Бики, Желько Максич, Александар Тома, Лука Иличич, Мирко Надь, Милян Радивойевич, Велько Шомодї, Андрей Мудри, Андриян Соянович.

Русиновцох на стретнуце водзел їх тренер Зденко Шомодї, а окремну подзековносц треба указац и родичом младих фодбалерох, хтори ше поряднє стараю о превозу, цо шицким од велькей помоци. З тей нагоди то були – Марко Иличич, Владо Кочиш, Кароль Надь и Юлин Колошняї.