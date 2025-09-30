Гет трик Ивана Планчака

РУСКИ КЕРЕСТУР – У пиятим колу кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина всоботу, 27. септембра одбавели у Руским Керестуре першенствене стретнуце процив екипи ФК Раднички 1918 зоз Раткова и зазначели прешвечлїву побиду зоз резултатом 7:2.
Ґоли за екипу Русина дали: Иван Планчак (3), Теодор Штранґар (2), Давид Джуня (1) и Михайло Грубеня (1).
За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниел Надь, Теодор Штранґар, Михайло Грубеня, Андрей Чижмар, Алекса Сопка (c), Тони Орос, Давид Джуня и Алекс Цвайґ.
До бависка вошли: Иван Планчак, Матия Грубеня и Андрей Виславски, а на лавочки ище бул Алексей Виславски.
Тренер кадетох Русина Деян Йолич, медзитим екипу на стретнуцу водзел Зденко Шомодї.
У идуцим 6. колу першенства кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина буду бавиц у Кули процив екипи Гайдука 1912.