Гет-трик Янка Кулича

СИЛБАШ – У 25. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю 7. мая, фодбалере Русина госцовали у Силбашу дзе ше стретли зоз домашню екипу Наша гвизда, а хтору звладали з резултатом 1:4 (1:1). Ґоли за Русин дали Янко Кулич (3) и Филип Вуйович.

Початок стретнуца припаднул домашнїм, кед уж на початку, у 8. минути, почали водзиц зоз 1:0. Аж после достатого ґолу русиновци ше таргли и започали бавиц свойо препознатлїве бависко. У 20. минути стретнуца, ґолґетер Янко Кулич виєдначує резултат.

Друга часц стретнуца започала зоз ґолом Филипа Вуйовича у 61. минути. Уж теди ше видзело же ше русиновци чежко одрекню трох бодох, а точку на змаганю положел розположени Янко Кулич, кед дал ище два ґоли, перши у 77. минути, а други о минуту познєйше.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Реля Ланчужанин, Деян Чернок, Филип Вуйович (Александар Тома), Лука Иличич (Никола Циврич), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович.

Шлїдуюце коло Русин будзе бавиц у Керестуре процив екипи Борац 46 зоз Обровцу.