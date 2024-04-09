Гет трик Саянковича

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 7. априла у шестим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор, у Руским Керестуре на Ярашу бавел процив екипи ФК Липар зоз Липару и зазначел важну побиду зоз резултатом 4:0.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Боян Голик, Александар Кочиш, Деян Павлович, Лука Иличич, Михаило Божович (Деян Будински), Дарко Сушич (Матей Кршич), Матей Саянкович, Иван Чапко, Илия Йованович (Велько Шомодї) и Деян Чернок (Стефан Тома). Ґоли за Русин дали: Саянкович дал три, а Кршич дал єден ґол.

Скорей початка стретнуца бул минут цихиосци за Драґана Ковачевича.

У идуцим 7. колу ПФЛ Зомбор, на соботу 13. априла Русин будзе бавиц у Раткове процив екипи ФК Раднички, а стретнуце почина на 16:30 годзин.