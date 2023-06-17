Кажде з нас у живоце, гоч кельо тирва, ма дакого бувшого. Чи бувшу учительку, класу, школу, роботу, чи бувши валал, варош, чи бувших пайташох, партнерох, бувши љубови… живот нам приноши искуство дзе маме бувших дзе ґод ше обрациш. И то цалком нормалне. Медзитим, у политичним дискурсу термин „гевти бувши“ достава цалком иншаки смисел. Окреме кед ше у тим виреченю можеш стретнуц зоз собу, бувшим.

Праве сом на такей подїї присуствовал на нєдавно отриманей схадзки у Скупштини Войводини, дзе посланїк владаюцей странки, пояшнююци буджет за прешли рок, обвинєл гевтих бувших же у їх чаше бул буджет вельо менши и же було менєй пенєжи за инвестициї у 2022. року. И шицко би то було нормалне и обчековане, бо ясно же власц сце свойо добри ствари мерац зоз параметром у прешлосци дзе були гевти бувши, а опозиция нападац тото цо нє добре у политики актуалней власци, алє у словох того посланїка було дацо цо ме нє охабело ровнодушним, гоч свойо чувства и политичне становиско охабям з боку кед слово о роботи. Посланїк напреднякох обвиньовал „бувших” демократох, а и сам добре зна, як и добра часц новинарох у тей сали дзе то виявел, же два децениї бул член демократох, та и велї роки їх посланїк и часц тей администрациї котру дзечнє критикує.

Алє и цо обчековац кед тотално леґализована и леґитимизована политична мимикрия, дзе ше меняю членски карти як ботоши, дзе ше прейґ ноци меня думанє, прави политични заобраценя за 180 ступнї и предлужує далєй. Таки людзе вше мали право. У одредзеней хвильки тото цо було – то було правда. А ми котри з боку патриме, нам то випатра иншак. Їм нє. Бо нєт покаяня. Алє єст критикованя „гевтих бувших”, та гоч тоти цо критиковани нє бувши. Важно лєм нє буц одвичательни и най єст кого обвинїц за тото.

Як цо ше на вдереню медийней и скупштинскей артилєриї нашли дзепоєдни познати ґлумци, бо участвовали на протестох у Београдзе и критиковали власц. Лєм же тоти ґлумци медзи людзми вельо популарнєйши и дезпоєдни любенши як шицки „гевти бувши”. Дзешатки тисячи людзох котри кажди викенд шейтаю по Београдзе указую же им досц такого одношеня ґу иншакому думаню, ґу порядним предруцованьом одвичательносци на других.

Демократия подрозумює виберанкови циклуси, а у нас су одредзени на штири роки. У политичней теориї гутори ше же штири роки достаточни же би власц сполнєла свою политичну програму и тестирала ю пред виберачами у шлїдуюцим циклусу. После двох виберанкових циклусох, аж и за политичарох нєморално обвиньовац гевтих бувших за гришки котри ше правя. Народ на улїчкох Београду дацо гутори. Можебуц би го, за пременку, могло послухац. Бо и у политики шицки буду єдного дня бувши. Гоч кельо тирваю. А о тим ше буду питац и тоти пред ТВ-ом, алє и тоти на улїчки.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.