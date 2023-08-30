ЗдруженяКултураМладиРутенпресТексти

Гибайце ше сликовац до Суботици

автор Я. Дюранїн
автор Я. Дюранїн 23 Опатрене

СУБОТИЦА – Суботичанє поволую шицких младих до просторийох Дружтва Руснацох у Суботици, 2. септембра, на 16 годзин на друженє наволане „Селфи у Суботици”.

Перше будзе кратки курс як ше фотоґрафовац и презентация фотоґрафийох. А хто жада може ше облєчиц до руского народного облєчива хторе ма Дружтво Руснацох у Суботици.

Фотоґрафованє будзе у центру Суботици, а потим и друженє у просторийох Дружтва.

Хто ше сце облєчиц до руского облєчива, як и за шицки информациї Кристиянови Сопковому (на ФБ профил, лєбо на число телефона 064 5282530).

Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Од пондзелку други уписни термин на Русинистики

Медзинародни саям лову и риболову того року нє...

Отримана 24. „Србобранска бразда 2023”

Преславени Кирбай у Индїї

На соботу Спортски бависка „Яша Баков” – мали...