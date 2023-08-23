Гибайце ше сликовац до Суботици

СУБОТИЦА – Суботичанє поволую шицких младих до просторийох Дружтва Руснацох у Суботици, 2. септембра, на 16 годзин на друженє наволане „Селфи у Суботици”.

Перше будзе кратки курс як ше фотоґрафовац и презентация фотоґрафийох. А хто жада може ше облєчиц до руского народного облєчива хторе ма Дружтво Руснацох у Суботици.

Фотоґрафованє будзе у центру Суботици, а потим и друженє у просторийох Дружтва.

Хто ше сце облєчиц до руского облєчива, як и за шицки информациї Кристиянови Сопковому (на ФБ профил, лєбо на число телефона 064 5282530).

Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.