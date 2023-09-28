Гласайце за коцурску Основну школу

КОЦУР – Зоз Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура поволали шицких школярох, родичох, валалчаньох и других же би у проєкту Телекома Сербиї гласали за спомнути школу.

Телеком Сербия, з потримовку Министерства просвити, седми рок запровадзує проєкт „Твориме знанє” през котри обезпечує 20 школом опрему за кабинети информатики.

По сообщеню зоз коцурскей Школи, же би були єдни з добитнїкох средствох, потребне же би ше у периоду од 25. септембра по 4. октобер до 12 годзин гласало на тим боку.

По толкованю, кед ше войдзе на наведзени линк, 40 основни школи котри предложело Министерство просвити розпоредзени по обласцох. Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура розпоредзена у сиверней обласци. Потребне гласац за по єдну школу зоз каждей обласци, аж кед ше дойдзе по сиверну обласц, дата можлївосц же би ше гласало за коцурску Школу.

Же би Школа достала нову опрему за кабинет информатики, потребне цо векше число гласох.

Гласац мож каждого дня, раз на дзень, по 4. октобер.