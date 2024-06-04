Виберанки 2024ПолитикаРутенпресТексти

Гласанє ше одвивало у порядку

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 51 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове на виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Жабель право гласа мали 4122 особи, гласало ше на пейцох виберацких местох у Основней школи „Йован Йованович Змай”, а виходносц по 20 годзин була 55,46 одсто.

По записнїкох хтори обявени на сайту Републичней виберанковей комисиї, на виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Жабель у Дюрдьове ше найвецей гласало за першу лїстину Александар Вучич – Жабель наютре, хтора освоєла 1630 гласи, цо 71,30 одсто. На другим месце ше находзи лїстина Зєдинєна опозиция Жабля „Виберам борбу”. хтора освоєла 450 гласи, цо 19,69 одсто. Лїстина Ґрупа гажданох Жабель процив насилства завжала треце место зоз 122 гласи, односно 5,34 одсто.

Як гварене зоз Општинскей виберанковей комисиї, у општини Жабель гласанє ше одвивало у порядку и нє були приявени нєправилносци.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На ютре схадзка Управного одбору Заводу за културу...

На штварток комеморативни сход пошвецени др Яковови Кишюгасови

Концерт ШОМО за конєц рока

Подросток Огньогасного Дружтва у Крущичу

Успишне и нащивене Мото стретнуце у Коцуре