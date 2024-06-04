ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове на виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Жабель право гласа мали 4122 особи, гласало ше на пейцох виберацких местох у Основней школи „Йован Йованович Змай”, а виходносц по 20 годзин була 55,46 одсто.

По записнїкох хтори обявени на сайту Републичней виберанковей комисиї, на виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Жабель у Дюрдьове ше найвецей гласало за першу лїстину Александар Вучич – Жабель наютре, хтора освоєла 1630 гласи, цо 71,30 одсто. На другим месце ше находзи лїстина Зєдинєна опозиция Жабля „Виберам борбу”. хтора освоєла 450 гласи, цо 19,69 одсто. Лїстина Ґрупа гажданох Жабель процив насилства завжала треце место зоз 122 гласи, односно 5,34 одсто.

Як гварене зоз Општинскей виберанковей комисиї, у општини Жабель гласанє ше одвивало у порядку и нє були приявени нєправилносци.