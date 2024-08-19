Главна награда дoдзелєна керестурскей, а специялна дюрдьовскей шпивацкей ґрупи (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – Тогорочни Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе” отримани 17. авґуста у Дюрдьове. Програма на фестивалским вечаре и того року була богата, шпивало ше и грало жридлово мелодиї хтори при публики виволали красни чувства и здогадованя на давни уж забути часи.

У змагательней часци наступели осем шпивацки ґрупи зоз наших местох у Сербиї и Говатскей, а то Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, потим шпивала Мишана шпивацка ґрупа Културно-просвитного дружтва ,,Карпати” зоз Вербасу, Мишана шпивацка ґрупа Руского културного центру зоз Нового Саду, Мишана шпивацка ґрупа Руского културно-уметнїцкого дружтва ,,Др Гавриїл Костельник” зоз Кули, Мишана шпивацка ґрупа Дружтва Руснацох у Суботици, Женска шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва ,,Жатва” зоз Коцура, Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур и Хлопска шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва ,,Яким Гарди” зоз Петровцох, зоз Републики Горватскей.

Ревиялну часц Фестивала прикрашели стари шпивачки, у новим составе, Вера Салонски и пайташки, односно, ґрупа ,,Плетеница”, як и Женска шпивацка ґрупа Дома кулури ,,3. октобер” зоз Ковачици, хтора одшпивала вецей словацки жридлово шпиванки.

Фахови жири у составе: Мирослава Даждиу, Оленка Пушкаш и Юлиян Едеински вибрали побиднїкох тогорочного Фестивалу. Побиднїцку награду на 21. Фестивалу жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе” достала Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур, а Специялну награду достала Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Шицким учашнїком на тогорочним Фестивалу подаровани дещички до кухнї. Дарунки на креативних роботньох прикрашели млади члени дюрдьовского Дружтва. Сценоґрафию обдумал Мирослав Чакан, а направели ю члени Управного одбору Дружтва. Конферансу написала Тамара Балоґ, а водзели ю Олеся Хромиш и Тарас Чапко.

Тогорочни фестивал финансийно потримали: Покраїнски секретарият за културу, явне информованє Влади Автономней Покраїни Войводини, Национални совит рускей националней меншини, Завод за културу войводянских Руснацох, Општина Жабель, Основна школа ,,Йован Йованович Змай” Дюрдьов, а медийно: Радио-телевизия Войводини – Телевизия Нови Сад и Радио Нови Сад, НВУ ,,Руске слово” и ,,Рутенпрес”.

Hа прешлосц ше могло здогаднуц и на вистави ,,Дакеди було…” хтора отворена у Рускей школи под час Фестивалу.

Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур