Глєда ше череп у валалє

РУСКИ КЕРЕСТУР – После штвартковей бурї, у валалє у скоро каждим обисцу очкодоване закрице и та шрето звекшана потреба за черепом и майстрами.

Помоц ше першенствено глєдало на дружтвених мрежох и у медзисобних розгваркох. После нєпогоди велї котри мали звишок черепу го и подаровали своїм согражданом. З оглядом же на закрицу скоро каждого обисца треба пременїци од 10-50 черепи, а даґдзе и вецей, звишок швидко подаровани, а потреби за черепом и далєй єст.

У обидвох древарох у валалє, як Рутенпрес дознава, єст купиц черепи типа Кикинда 272 и Кикинда 333, зоз котрим у Керестуре закрита векшина закрицох. У єдним моменту череп нє мож було купиц, бо тото цо було у резервох швидко предане, а док поручене нє сцигло, требало причекац.

Шицки майстрове робя на кровох и меняю черепи и, як нам виявел Борис Шайтош, син керестурского майстра Йоакима Шайтошового – Шекия, цала екипа каждодньово завжата. Нє лєм Шайтошова, алє и шицки други майстрове робя же би цо скорей санировали чкоду.

Роботи маю и кломфере, а помага кажде хто ше розуми до такей роботи. Тераз ше указало же у валалє єст мало майстрох котри маю искуства и же хибя людзе оспособени за таку файту роботи, а таки профили майстрох ше и мало школую.