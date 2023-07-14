Гоби, алє и велька любов

Мац пса значи достац любов, мац пса значи мац и члена фамелиї. Велї виглєдованя потвердзую же живот зоз псом предлужує животни вик чловека, зменшує ризик од кардиоваскуларних хоротох, а тиж зменшує и алерґийски реакциї и астму, поготов при дзецох. Правда же ше гутори же пес найлєпши приятель чловекови, а чом то так потолковали нам и нашо собешеднїки.

Михал Надь зоз Руского Керестура наймладши од трох братох. Зоз супругу Биляну котра родом зоз Червинки, жию у Керестуре, дзе од 2008. року маю реґистроване одховйовалїще псох раси нємецких овчарох, такв. вучякох.

Як нам гвари Михал, любов ґу тей раси почала ище одмалючка.

– Паметам, бул сом мали кед брат принєсол дому качки хтори були чежки и по осем кили, а наша сука хтора була у обисцу их подавела, та ми брат гварел, таки нагнївани, же вонка з обисца лєбо я, лєбо сука. Цалу ноц сом спал зоз ню на долїни, бо сом ю так любел и нє сцел сом ю дац. Теди сом уж знал же док вирошнєм будзем мац свойо пси, а тот сон нєшка и жиєм – здогадує ше Михал.

Перши заєднїцки пес у малженстве Биляни и Михала бул чарни лабрадор, и гоч роздумовали и о других расох, заш ше лєм опредзелєли за расу нємецких овчарох.

– Уж 30 роки зме у тей роботи, одховюєме нємецких овчарох, а урядово одховйовалїще маме од новембра 2008. року. Нє було лєгко достац дошлєбодзенє за реґистрованє одховйовалїща, алє як да було вчера, паметам же зме мушели предац 270-килову швиню же би зме то могли вифинансовац, а аж после рока чеканя достали зме позитивни одвит зоз Голандиї, же нам одховйовалїще реґистроване под меном „Von donna garten”. Тота назва за нас ма вельке значенє, прето же сука Дона нам принєсла перши погар, а и Биляна достала награду за найкрасше ушорену заградку у валалє, та зме додали до мена одховйовалїща „Garten” – толкую Надьово.

УПАРТОСЦ И ПОШВЕЦЕНОСЦ РОБОТИ ДАВАЮ РЕЗУЛТАТ

И попри тим же им одховйовалїще урядово реґистроване, мушели сполнїц одредзени условия, же би воно функционовало на прави способ, а то ше одноши на число псох, простор у хторим вони пребуваю и друге.

– За початок сом мушел мац три пси приявени на своїм мену хтори муша мац позитивну оцену и то голєм петичку. Кед слово о простору, муша мац свойо бокси зоз одредзену поверхносцу, тельо кельо предвидзене за єдного пса, просториї за рихтанє покарми зоз мокрим ґузлом, а мал сом и едукациї и усовершованя за доставанє сертификатох за особи хтори робя зоз животинями по програмох „обука за добро животиньох”. Можем повесц же зоз тим нашо одховйовалїще сполнює и условия за пансион животиньох, та так наприклад кед дахто идзе на рочни одпочивок, а нє ма дзе, лєбо кому охабиц свойого пса, може принєсц до нас на чуванє – гварел нам Михал.

Шицко тото почало зоз суку Неду и зоз єй потомком Ану хтора окоцела перше лягло и зоз того лягла рушели пареня псох, та так ше їх одховйовалїще и звекшовало. Здогадує ше Михал змаганя у Бачкей Тополї хторе було дас пред двацец роками, дзе критериюми за оцени були барз високи прето же було и вельо приявени нємецки овчари. Алє нє було досц же би пес бул лєм добре порихтани, алє и особа хтора го водзела. Теди, як гвари за свойого пса достал оцену дзешец.

Михал часто на змаганя нє водзел лєм свойо пси, алє и пси його товаришох, та так на єдним змаганю у Темерину мал аж дзевец. Часто условия на змаганьох нє идеални, и як наш собешеднїк гутори, после єдного такого змаганя аж мал и води у патикох од вистатосци… Алє зоз каждого змаганя ше врацал зоз полним шерцом.

Же би пси були порихтани за змаганя, голєм раз тижньово ше зоз нїма муши отримац тренинґ бежаня, а попри тим и тренинґ социялизованя и послухносци, як и сам випатрунок шерсци.

ДРАГИ СПОРТ

– Ми маме седем суки и три пси, а найвецей зме мали петнац пси. Щенята предаваме, нє прето же бизме заробели, алє прето же бизме закрили свойо трошки, бо шицки ми цо маме пси, знаме кельо кошта лєм покарма, а окреме за щенята. Наша любов ґу вучяком велька, алє можеме повесц же и одреканя нє мали. Кажди дзень вчас рано ставаме и то уж на 5 годзин, скорей як пойдземе на свойо роботи, я до вулканизера, Биляна до тапетарнї, пополадню кед ше врациме дому подзелїме обовязки и так нашо одховйовалїще функционує. Нам то нє чєжко, ми то любиме и робиме з дзеку – гутори Михал.

Остатнї роки векши одховйовалїща хтори реґистровани єст вельо менєй як скорей, алє єст и таки хтори нє реґистровани и маю лєм по даскельо пси.

Окрем того, вельо часу и видатки ноша и одходи на змаганя, як од самих пририхтованьох вучякох, та так и отримованя одховйовалїща, пририхтованя превозки за псох и їх безпечни транспорт, котизациї за участвованя на змаганьох и велї други фактори.

Заш лєм ше може визначиц же нємецки овчаре зоз Руского Керестура зоз одховйовалїща Надьових, нашли свойо нови доми по цалим швеце, як наприклад у Єгипту, Канади, Малезиї и индзей.

Змаганя власнїком одховйовалїщох и зазначени успишни резултати нє приноша финансийни заробок, алє ше хасен витворює так же ше достанє добра репутация, як самого пса або суки, цо значне за дальше паренє псох, а и доставанє лєпшей цени за щенята хтори на предай.

Значни резултати и успихи одховйовалїще „VON DONNA GARTEN” и нєшка зазначує на рижних змаганьох, як цо то „CAC” (викладанє псох на державним уровню), „CACIB” (викладанє на медзинародним уровню хторе значнєйше и строгше од „CAC” викладаня псох) и „SPECIJALKA” (викладанє псох лєм єдней одредзеней раси) и то у Сербиї и по цалей Европи.

– Найвекши упечаток ми охабело перше змаганє зоз суку Дону, зоз хтору сом освоєл перше место и погар. Медзитим, Дону нє будзем паметац лєм по тим. Була барз вязана за мнє, кед пошла тренирац за змаганє до єдного познатого тренера, хтори бул и судия и ветеринар, вон ми ю врацел после трох дньох прето же док була у ньго, нє сцела єсц и сотрудзовац зоз нїм. Мал сом зоз ню окремну вязу, та и кед ше коцела сцела же бим бул при нєй – здогадує ше на концу Михал Надь.

Надьово дотераз витирвали же би їх гоби, любов ґу нємецким овчаром, тирвала уж вецей як трицец роки. Нє було вше лєгко, гваря, алє любов хтору доставаю од своїх вучякох им дава ище векшу моц же би и далєй виховйовали будуцих шампионох.

ШАМПИОНА ТРЕБА ЗНАЦ ВИХОВАЦ

Же би єден нємецки овчар бул шампион у своєй катеґориї, муша мац добри ґени од родичох шампионох, алє то нє ґарантує же и щенє будзе єдного дня шампион. Вельку улогу у тим ма и покарма, яґод и робота зоз нїм на шицких уровньох тренинґу, воспитаня и условийох у хторих рошнє. Сука Санта нашого собешеднїка Михала, хтору нє предал як щенє, а так ю добре порихтал и одховал, же на змаганьох зазначовала одлични резултати и то лєм перши и други места. Ище єдна успишна сука у Надьових, то сука Лина, хтора ма походзенє зоз фамелиї шампионох, а по своїх предиспозицийох єй випатрунок здабе на хлопского пса. Єй дїдо Удро, пияти на цалим швеце, а вона на єдним змаганю освоєла перше место у дзешец катеґорийох.

ОАЗА МИРА

Биляна Надьова велька Михалова потримовка коло виховйованя нємецких овчарох, но, ма ище єден гоби, а то любов ґу квецу и ушорйованю заградки. За заградки у дворе достала награду як найкрасшу и найушореншу заградку у Руским Керестуре и по єй словох, то за ню рай на жеми. Як и сама толкує, квеце тиж може буц жридло задовольства, як и тому хтори ше лєм припатра на ньго, та так и особи хтора отримує и пестує заградку. Любов ґу ньому ище яка важна.