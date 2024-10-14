Годно купиц нови трактор у рамикох ИПАРД 3 програми

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди – Управа за аґрарни плаценя, розписала Явну поволанку за подношенє вимогох за одоброванє проєктох за ИПАРД субвенциї за инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох и за набавку нового трактора у рамикох ИПАРД 3 програми.

До огляду уходза прилаплїви трошки за набавку нового трактора з кабину, зоз стандарднима часцами, пошоренями и опрему за окончованє роботох у польопривреди.

Моц трактора, чийо купованє ше субвенционує, завиши од сектора укладаня и обсяга продукциї. Мож конкуровац лєм за єден трактор.

По тей Явней поволанки опредзелєни средства у виносу 2.696.025.600 динари. Висина субвенциї од 60 по 75 одсто прилаплїви трошки инвестициї, у зависносци од того чи подношитель млади польопривреднїк або продукователь сертификованих орґанских продуктох, як и чи ше польопривредне ґаздовство находзи у горйовитим подручу.

По єдней вимоги, без огляду на вкупну вредносц инвестициї, хаснователь може витвориц право на ИПАРД стимулациї у минималним номиналним виносу 20.000 евра и максималним номиналним виносу 1.000.000 eвра. У периоду запровадзованя ИПАРД

Информациї у вязи зоз розписану Явну поволанку мож достац на число телефона Инфо-центра Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди: 011/260-79-60 або 011/260-79-61, як и контакт центра Управи за аґрарни плаценя 011/30-20-100 або 011/30-20-101, кажди роботни дзень од 7:30 по 15:30 годзин або по мейлу ipard.info@minpolj.gov.rs.