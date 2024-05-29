Годно ше гласац на трицец єдним виберанковим месце

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ – Локални виберанки, хтори розписани у 66 єдинкох локалней самоуправи за 2. юний, отримаю ше и у Општини Жабель.

У тей општини преглашени три виберанково лїстини – Виберанкова лїстина число 1. Александар Вучич-Жабель ютре, Виберанкова лїстина число 2. Зєдинєна опозиция Жабля ,,Виберам борбу” и Виберанкова лїстина число 3. Ґрупа гражданох Жабель процив насилства.

У Општини Жабель ше годно гласац на трицец єдним виберацким месце. Дюрдьовчанє годни гласац на пейц виберацких местох, хтори буду у Основней школи ,,Йован Йованович Змай”.

Свойо право у општини Жабель годни вахасновац 21.259 гласаче.