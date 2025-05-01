Годзина на Петроварадинскей тввердинї достала нови витроказ

НОВИ САД – На Петроварадинскей твердинї тирваю роботи на обнавяню годзинки на турнї, популарного символа Нового Саду.

Под надпатраньом Завода за защиту памятнїкох култури робя ше будовательно-занатски и конзерваторско-реставраторски роботи на обнавяню турнї зоз годзину на горнїм Лудвиґовим бастиону.

Роботи започати ище у октобре 2024. року же би ше обновело тото цо очкодоване у суперкелийскей бурї яка залапела Нови Сад у юлию 2023. року, кед турня барз очкодована.

Роботи на турнї почали концом прешлого рока и од теди коло нєй стоя скели на хторих робя роботнїки на обнавяню цалого будинка.

Поробена реставрация и конзервация сцискачох, ношачох и других елементох од желєза у нукашньосци турнї, на мунтатовох и на цалей годзини, а тих дньох положени и нови позлацени декоративни верх зоз витроказом.

Нови верх у форми ношацей копиї, яблука и знакох бокох швета, витроказу, и на верху є у форми шерца.

Ориґинални стари часци компетентни гварели же буду очисцени и конзервовани по правилох фаху и буду одложени до Музею города Нового Саду.