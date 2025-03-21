Годзина за нашу планету будзе означена 22. марца

БЕОҐРАД – Годзина за планету Жем будзе означена зоз виключованьом шветла на 60 минути, на соботу 22. марца на 20:30 годзин, зоз цильом защити животного стредку наявела Шветова фондация за природу (World Wide Fund for Nature (WWF)).

WWF єдна з найвекших нєзависних орґанизацийох, занїма ше зоз защиту природи и ма активну ґлобалну мрежу у вецей як 100 державох.

Мисия орґанизациї же би застановела знїщованє животного стредку и же би витворела будучносц у хторей людзе жию у складзе зоз природу, зоз очуваньом шветовей биолоґийней розличносци, отримуюцого хаснованя природних ресурсох, зменшаня заґадзеня и велького трошеня.

Годзина за нашу планету (Earth Hour) почала 2007. року у Сиднею як мала, локална гражданска инициятива як протест процив климатских пременкох и поволанка на акцию.

На єдну годзину остатнєй соботи у марцу, людзе ширцом швета виключую шветла и так указую символичну потримовку нашей планети.