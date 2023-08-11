Кед ше здогаднєм пиятку, 22. юлия, почню ми церпнуц руки на саме здогадованє пол годзиновей борби з витром котри ше упар вибиц нам облаки на тераси. Я победзел, затераз, алє то мала ствар у одношеню на тото цо бурї напаратовали.

Медзитим, на тей тераси водзела ше ище єдна битка. Голубова пара направела гнїздо праве на моєй тераси. Мали два вайца котри чували, алє буря 19. юлия єдно вайцо оддула. Тота моцнєйша 22. юлия принєсла и вецей дижджу и моцнєйши витор, алє голубица чувала свойо вайцо цо єй остало. Кед суперкелийски хмари одишли з Нового Саду, опатрел сом ю – була цала мокра, а на ню попадали мокри ренди котри до тей бурї були защита за гнїздо. Склонєл сом ренди, алє ше вона нє рушала. Видзело ше же була престрашена, алє ше нє рушела, аж ми дала и най ю погласкам. Но, чом така була, достал сом одвит ютредзень кед сом у тим гнїзду обачел голубчка котри ше праве у тей бурї вилягнул. Голубици ше удало зачувац свойо дзецко у бурї.

Нє можем повесц за себе же ше розумим до голубох, можем повесц лєм же сом их од шицких птицох найвецей стретал, алє ми цикаве як швидко тото мале голубче виросло. З оглядом на тото же нє цица, очиглядно же ше родичи добре стараю о нїм. У голубовей фамелиї и мац и оцец шедза на вайцох, чуваю свойо дзецко и кармя го. Тота сцена з моєй тераси може ше вихасновац як добра метафора о людских животох.

На цо зме шицко порихтани же бизме зачували тото за цо дзбаме? При голубох то ясне. Мац ризиковала свой живот же би зачувала вайцо, з котрого ше вилягло голубче. Цо би було кед би на тей тераси наишли на нєприятельски терен и кед бим, наприклад, вайца поруцал? На щесце, то ше нє случело. Медзитим, и кед би ше случело, голубица би ше нє помкла од лєм цо вилягнутого голубчеца.

А тераз даскельо слова и о нас. Хтора то драгоциносц у наших животох и цо зме порихтани поробиц же бизме ю зачували лєбо здобули у наших животних суперкелийских бурйох? Дзе зме и на хтори способ ше у живоце бориме за тото за цо дзбаме? У других, у себе? Чи зме порихтани жертвовац ше за другого? Можеме себе повесц же зме у тих бурйох добре прешли, же зме драгоциносц зачували, а похребцину нє зламали? Нє думам на атмосферски, алє на животни бурї. Можебуц сом од тих голубох и дацо научел. А то же чежко буц и голуб, а нє чловек.

А бурї будзе. Алє важнєйше яки ми будземе после бурйох кед слунко видзе.