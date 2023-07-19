Хор „Гармония” на красотох розличносцох

БИЛА ЦЕРКВА, КРУЩИЦА – На тогорочним 11. Фестивалу „Красота розличносци”, од 14. по 16. юлий у Билей Церкви и Крущици, всоботу наступел Мишани хор „Гармония” спред Руского културного центру з Нового Саду.

Як гварел директор Хора Борислав Сакач, дириґентка була Сузана Ґрос Маркович, а наступели з духовнима и народнима шпиванками „Dona Nobis Pacem”, „Алилуя”, „Буди имя Господнє”, „Све док је твога благог ока”, „Дай нам Боже добри час”. Михаил Колєсар на виоли одграл „Червена ружа трояка”.

Медзи учашнїками були КУД „Дьордє Кошбук” Ґребенац, КУД „Вукомир Видич Уча” Кусич, КУД „Билоцерквански мажореткинї”, „Ческа бешеда” Крущица, КУД „Пая Марґанович” Делиблато, Шпивацка ґрупа „Илинден” Ябука, Ансамбл „Ромашка” Панчево, „Центер тамбурковей култури” Нови Сад, КУД „Враново”, КУД „Кантакузина” Смедерево, Хор „Bella musica” Била Церква, Предшколска установа „Андєлка Дюрич” Крущица, КУД „Калина” Индїя, Фолклорна академия „Хосе Кореля” Панама, ОШ „Сава Мунчан” Крущица, Городске КУД „Лаза Нанчич” Вершец и представнїки „Кирило Методийского дружтва Накло” зоз Ратишковицох зоз Ческей.