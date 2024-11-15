Нови Сад – Городоначальнїк Милан Дюрич принєсол одлуку же Город Нови Сад нє будзе орґанизовац дочек Нового року, анї Нового року по Юлиянским календаре, зоз пиєтету ґу жертвом траґичного нєщесца на гайзибанскей станїци у Новим Садзе, кед настрадали 14 особи, а три чежко покалїчени.

Милан Дюрич гварел же траґедия глїбоко потрафела цали Нови Сад и цалу Сербию и же треба у тей хвильки буц зоз тима хтори потрафени зоз тим нєщесцом и зоз їх фамелиями.

Городоначальнїк Дюрич наглашел же тераз найважнєйше же би увага городскей управи и Города Нового Саду була унапрямена на потримовку и помоц фамелийом траґично настрадалих и покалїчених.