Модерни стадион будзе закончени концом мая

ВЕРБАС – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович нащивела Вербас, дзе зоз сотруднїками обишла роботи на реконструкциї и санациї Городского стадиона.

За тоту реконструкцию Покраїнска влада опредзелєла коло 39 милиони динари. А з тей нагоди предсидателька Ґойкович гварела же реконструкция Городского стадиона проєкт од окремного значеня зоз хторого хасну будзе мац огромне число дзецох и спортисти у општини Вербас. Городски стадион место дзе каждодньово тренира вецей як 200 дзеци, хтори пошвидко буду мац вельо лєпши условия за спортски активносци. Як наведла Ґойковичова план же би будовательни роботи були закончени по конєц мая, сообщене зоз Покраїнскей влади.

Предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац гварел же нащива предсидательки Ґойкович потвердзує пошвеценосц Покраїнскей влади потримовки локалним заєднїцом зоз укладанями до инфраструктури хтора гражданом обезпечує лєпши условия за живот, роботу и розвой. Додал и же у општини тирва циклус вельких инвестицийох зоз хторима облапени доми култури у Вербаше, Равним Селу и Змаєве, амбуланта у Савиним Селу и реконструкция Городского стадиона.

У нащиви присутни бул и покраїнски секретар за спорт и младих Дане Баста.