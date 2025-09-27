Хорски фестивал Карпати нєшка у Вербаше

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше на соботу, 27. септембра, будзе традицийна манифестация Фестивал хорского шпиваня, котра того року будзе отримана по петнасти раз.

На Хорским фестивалу наступя домашнї Хор КПД „Карпати” з Вербасу, Церковни хор Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици зоз Коцура, Мишана шпивацка ґрупа Руски културни центер з Нового Саду, Хор „Дюра Киш” зоз Шиду, Дом култури Руски Керестур, „Бачки шпиваче” спред Културного центру Вербасу и Дружтво Руснацох зоз Суботици.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини (НСР), Одбор за културу НСР, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Завод за културу войводянских Руснацох и Општина Вербас.

Фестивал хорского шпиваня почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва у Вербаше.