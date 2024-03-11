„Горуци кромплїˮ зограли публику (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Осмого марцу, всоботу, 9. марца у Доме култури, у Руским Керестуре, музична ґрупа „Горуци кромплїˮ зоз своїма приятелями, по першираз отримала концерт на хторим виведли дзешец музични нумери.

На репертоару того вечара нашли ше преважно руски народни шпиванки преробени у поп и рок стилу, потим авторски композициї и обробки страних гитох, чийо аранжмани пририхтал Сашо Палєнкаш.

Млади музичаре хтори по першираз самостойно реализовали концерт то шпиваче – Аня Ґовля, Хана Будински, Сара Ковач, Корнелия Будински, Марко Колошняї и Лука Фа, а у провадзеню Кристини Русковски на клавиру, Патрика Варґи на буґнох, Ивана Планчака на бас ґитари и Саши Палєнкаша на ґитари.

Бенд „Горуци кромплїˮ оформени пред двома роками зоз цильом же би на „Червеним пупчуˮ провадзел младих шпивачох у интерпретованю народних шпиванкох у забавним духу, теди у його составе були преважно старши, искусни музичаре, а потим його члени постали млади.

Осмомарцовски концерт бул и гуманитарного характеру, та ше добродзечни прилог могло охабиц у шкатули хтора була поставена у голу, а назберани пенєж, як визначели орґанизаторе, будзе подаровани особи у потреби, з валалу.