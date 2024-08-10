Горватски национални совит предшедуюци з Координацию

БЕОҐРАД – Нови предшедуюци зоз Координацию Националних совитох (НС) у Републики Сербиї будзе Национални совит горватскей националней меншини – одлучене на схадзки Координациї НС котра отримана 7. авґуста у Палати Сербия.

На схадзки були присутни представителє шицких националних совитох, а медзи нїма и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац.

Нови предшедуюци НС вибрани место потерашнього Националного совиту Ромох, а подпредшедуюци будзе Нацонални совит Бунєвцох.

На схадзки догварене же би Координация робела вельо озбильнєйше, найменєй же би мали 3-4 схадзки до рока, а по потреби и частейше. Догварене же би ше такой у септембру зишли на два днї и кажде же би на папер положел и свойо проблеми и успихи, же би ше направела заєднїцка платформа зоз хтору ше будзе наступац спрам висших орґанох власци.