Госци пошли з бодами

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 13. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, Русин на своїм терену, внєдзелю 5. новембра, отримал стретнуце процив ЖАК-у зоз Зомбору, на хторим Русин поражени зоз резултатом 0:1 (0:0).

У першим полчасу шанси за ґол були з обидвох бокох, медзитим по конєц остало нєришене. После слабого реаґованя у охрани, у 76. минути госци хасную нагоду и зоз прецизним бицом зоз коло 16 метерох трафяю лїви кут ґолмана Надя.

После того достатого ґолу, добру нагоду мали и Попович и Саянкович, алє у обидвох случайох лабда нє закочнує у мрежи.

После того пораженя ушлїдза ище два кола, после хторих перша половка першенства будзе закончена.

На тим стретнуцу наступели – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Иґор Хрнчиар, Александар Кочиш (Неманя Муминович), Деян Павлович, Филип Вуйович, Дарко Сушич, Небойша Попович (Лука Иличич), Стефан Мароєвич, Матей Саянкович.

Предостатнє коло фодбалере Русина знова одбавя дома, та до Керестура придзе пиятопласована екипа „Борац 46ˮ зоз Обровцу.