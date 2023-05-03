Госци водзели, домашнї победзели

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 30. априла, на Ярашу, фодбалере Русина одбавели 24. коло у своєй Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, у хторим звладали Липар зоз резултатом 3:1 (0:1). Ґоли за Русин дали Филип Вуйович (2) и Матей Саянкович.

Уж на початку стретнуца, на центершут госцох, Стефан Тома нєзґодно одреаґовал на наруцену лабду и потрафел свой ґол, та госци поведли зоз 1:0.

У другей часци стретнуца, перше Филип Вуйович у 49. минути достава лабду коло 30 метерох од госцуюцого ґолу, преходзи двох, трох бавячох и зоз 18 метерох прецизно цилює до госцуюцого ґолу, а потим, о минуту, и Саянкович дава ґол, после хторого Русин пребера водство. При концу стретнуца, исти бавяч, Саянкович, звалєни у 16 метерох, судия писка пенал за Русин, а сиґурни реализатор пеналу бул Филип Вуйович. После того ґолу, Русин одноши побиду зоз резултатом 3:1.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома (Деян Чернок), Боян Голик, Александар Кочиш, Реля Ланчужанин, Деян Павлович, Филип Вуйович, Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович (Деян Будински), Андрей Малацко.

Уж на нєдзелю, 7. мая Русин госцує у Силбашу дзе одбави змаганє зоз Нашу Гвизду.