Госци зоз Конфуцийового институту нащивели керестурску школу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Початком прешлого тижня, Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк привитала госцох зоз Конфуцийового институту Универзитету у Новим Садзе.

Друженє означене зоз интересантну кухарску роботню на хторей домашнї школяре могли научиц як ше рихта традицийне китайске єдло, у нас познате як шульканци.

У духу интеркултуралней черанки школяре поровновали тото єдло и нашо руске традицийне єдло пироги, хтори маю подобну структуру, и способ готовеня.

Школяре активно участвовали у шицких фазох од мишеня цеста, полнєня и вареня шульканцох, а на концу вєдно и покоштовали приготовени специялитет.