Госци зоз Словацкей и Польскей отримали концерт у Дюрдьове и Жаблю (фото+видео)

ДЮРДЬОВ/ЖАБЕЛЬ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” всоботу, 18. мая, отримани концерт шпивацкей ґрупи „Кичера” зоз Снїни зоз Словацкей и шпивацкей ґрупи „Лопиенка” зоз Цисни зоз Польскей.

Вєдно зоз Хором „Пасторала” зоз Жаблю, ґрупи вчера, 19. мая отримали концерт и у голу Основней школи „Милош Црнянски” у Жаблю.

У вецей як годзиновей програми, ґрупи ше публики представели у двох часцох, а кажда ґрупа одшпивала по пейц шпиванки у каждей часци.

Союз Рснацох Українцох Сербиї и Општина Жабель орґанизаторе концертох, з потримовку Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, а концерти ше отримали з нагоди Дня Жаблю.