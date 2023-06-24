Госци зоз Словацкей нащивели Водицу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Госци зоз Словацкей, зоз места Габура, зоз деканом Прешовскей Епархиї о. Мирославом Ильком пришли до Керестура же би видзели нашо паломнїцке место и як часц вирского туризма понукли го своїм вирним.

Госцох зоз Словацкей привитал керестурски парох о. Владислав Варґа и члени церковного одбору. Парох керестурски о. Варґа бешедовал госцом о историї Водици, можлївосцох котри Водица тераз понука, а представел им и будуци плани после вибудови Духовного центра „Емаусˮ.

Як визначел декан Прешовскей епархиї и парох парохиї зоз Гуменого о. Мирослав Илько, гоч и коло нїх єст досц паломнїцки места, вирни часто ходза до Меджуґоря, Лурду, Фатими… Од своїх парохиянох котри уж були у Керестуре чул за Водицу, и жадал видзиц цо Водица. У Словацкей барз популарни вирски туризем. За ньго як священїка, а и за вирних зоз Словацкей, Водица ше зявела як нове и окреме цикаве паломнїцке место за котре по тераз нє знали.

Гуменска парохия у Прешовскей Епархиї найвекша и єст вельо и фамелиї и вирних рижних рокох котрим би було интересантне присц до Водици, гверел о. Илько.