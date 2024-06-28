Госцолюбиви Бикичанє

У Бикичу прешла ище єдна културна манифестация „Пришли нам Русадля“ хтора за тот наш сримски валал найзначнєйша манифестация у року и хтору успишно орґанизує Културно-просвитне дружтво „Иван Котляревски“. Кажди штредок препознатлїви по даякей манифестациї и пестованю обичайох и традициї, а Бикичанє ше опредзелєли зачувац єден давни и красни обичай, а то валанє, або зрубованє майового древка.

Каждого року, вноци медзи 30. априлом и 1. майом лєґинє одходза до лєса зрубац найвисше древо хторе потим „садза“, односно закопую у центру валала, а пред тим древко дакус и оквеца. Воно на тим месце остава по швето Сошествоє Святого Духа, познатше у народзе як Русадля. На тото швето ше го зрубує. Пред тим ше дакус шпива и танцує коло древка, а вец наймоцнєйши лєґинє зоз шекеру на даскельо заводи зрубую древко покля нє спаднє на жем.

И того року орґанизатор ше остарал же би були порихтани етно-штанди вецей здруженьох женох з општини Шид хтори виложели традицийни єдла и ручни роботи.

Состойна часц манифестацицї шветочни концерт на хтори Бикичанє каждого року поволую вецей дружтва, односно госцох хтори зоз танцом и шпиванку збогацую манифестацию. Того року наступело Дружтво Руснацох зоз Сримскей Митровици, хторе представял ґлумец Владимир Балащак, потим КУД „Филип Вишнїч“ зоз Вишнїчева, Горватске КУД зоз Шиду як и домашнї КПД „Иван Котляревски“. Шицки вєдно представели богаство танцу и шпиванки, хтори указовали на обичай валаня майового древка.

Окреме радує же Бикичанє досц подмладзели свойо членство и могли указац наймладших танєчнїкох, хтори вшелїяк будучносц за дальше иснованє дружтва, а тиж же єст и хто з нїма робиц – тей роботи ше подняли Любов Бобаль як уметнїцка руководителька, и Мирослав Майхер хтори их музично провадзи на гармоники. Шветочносц була нагода придац подзекованя заслужним спред Здруженя женох „Бикичанки“ хторе иснує уж 15 роки и дава значне доприношенє за препознатлївосц Руснацох и Бикичу нє лєм у општини Шид, алє и вельо ширше. Їх предсидателька Невенка Бобаль шицким щиро подзековала на потримовки и сотруднїцтве.

А вец шлїдзи обовязно друженє и шпиванє шицких учашнїкох и госцох на коктелу хтори порихтали Бикичанє за шицких хтори пришли до валалу и на манифестацию. На таки способ зачувани єден красни обичай хтори Бикичанє пестую и чуваю з рока на рок, и так по шлїдуюци рок. Вшелїяк же того року окреме останє у паметаню же у бикичскей церкви 10 школярє достали Першу святу причасц так же на Русадля злучени наша духовносц, култура и традиция…