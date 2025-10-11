Госцовали на Фестивалу духовней музики

СНЇНА (РЕПУБЛИКА СЛОВАЦКА) – Женска шпивацка ґрупа Дому култури Руски Керестур прешлого викенду, 4. и 5. октобра, госцовала у Снїни у Републики Словацкей. Там мала два наступи од хторих єден на медзинародним 33. Фестивалу духовней шпиванки на хторих участвовали хори и шпивацки ґрупи – пейц зоз Польскей, України и Сербиї и шейсц домашнї.

Женска шпивацка ґрупа под руководзеньом Еуфемиї Планкош попри на Фестивалу, отримала и мини концерт у Доме култури у валалє Стакцинска Розтока, а там шпивали и на Служби Божей у церкви.

Наступели з богатим репертоаром богослужебних молитвох и шпиванкох и марийових шпиванкох хтори, найвецей за трогласне алє и штирогласне шпиванє, присподобела професорка Ирина Олеяр. А на мини концерту у другей часци шпивали и народни шпиванки.

Фестивал у Снїни орґанизовал Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики, а одход нашей Женскей шпивацкей ґрупи орґанизовал Союз Руснацох Українцох Сербиї хтори на госцованю представял Йоаким Грубеня, а присутни бул и член Националного совиту Руснацох Желько Ковач.