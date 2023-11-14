Госцованє и виволанє и награда (фото)

БАРДЕЙОВ/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Хлопска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур прешлого викенду, точнєйше 11. и 12. новембра наступела на 49. Фестивалу „Маковицка струнаˮ у Републики Словцкей.

Перши наступ бул всоботу на 15 годзин у Спортскей гали у Бардейове, други истого дня у истей сали алє на 19 годзин, а треци бул на велькей сцени Театра „Йонаша Заборскогоˮ. У першей часци фестивала фахови жири наградзовал учашнїкох, а на другу часц наступа приходзи векше число публики же би уживала у найкрасших писньох вибраних зоз цалей Републики Словацкей.

Як визначел фахови руководитель ґрупи Александар Планкош, одход на тото госцованє було окремне дожице, бо публика окреме реаґовала на їх шпиванє. Представели ше зоз штирома шпиванками, а капела и зоз провадзеньом Кристияна Нярадийового на гармоники.

Прешовски наступ на велькей сцени Театра „Йонаша Заборскогоˮ у преполней сали лєм дополнєли уж красни упечатки. На фестивал пошли на повланку Союзу Руснацох и Українцох Републики Словацкей, а одход на госцованє зоз помоцу Националного совита Руснацох и Дома култури Руски Керестур.