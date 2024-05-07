Госцованє студентох з Польскей

ДЮРДЬОВ – Студенти українистики зоз Универзитета у Вроцлаву, як госци Заводу за културу войводянских Руснацох, були у тродньовей нащиви и обишли Нови Сад, Коцур и Дюрдьов. Ґрупу предводзел їх професор Олег Белей.

Першого дня, 30. априла вони нащивели Оддзелєнє за русинистику, дзе их дочекали др Ана Римар Симунович и др Александар Мудри и студенти и сотруднїки. После того, нащивели НВУ ,,Руске слово”, дзе студентох дочекали директор др Борис Варґа и главна и одвичательна редакторка новинох Олена Планчак-Сакач. Истого дня нащива предлужена у Коцуре, дзе видзели Грекокатолїцку церкву Успения Пресвятей Богородици, а привитал их парох Владислав Рац, потим и Етно клуб ,,Одняте од забуца”, а у Руским доме госцом зоз Польскей Коцурци порихтали вечеру, хтора предлужена у приємним друженю.

Другого дня госцох у Заводзе за културу войводянских Руснацох дочекал директор Саша Сабадош. Нащивели и нашого владику др. Георгия Джуджара у його резиденциї у Новим Садзе. Пополадню у Дюрдьове були у просторийох КУД ,,Тарас Шевченко” и при памятнїку Яшови Баковови. У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици их привитал о. Борис Холошняй. Обишли и музей Здруженя женох ,,Олория”, потим мали стретнуце зоз активистами Союзу Руснацох Українцох Сербиї, а на концу веселе и щире друженє з младима у Дюрдьове.

Професор Олег Белей и його студенти, презадовольни зоз стретнуцами и своїма домашнїма приятелями, наглашели же су барз заинтересовани за розвой сотруднїцтва з нашима орґанизациями и активистами.