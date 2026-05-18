Гранє ветеранох и младих рокеркох одушевело публику

НОВЕ ОРАХОВО – Преслава означованя 80-рокох приселєня Руснацох до Нового Орахова почала пияток 15. мая на 20:30 годзин у Доме култури кед бул рок концерт ветеранох рокерох и младих рокеркох.

На концерту настуела ґрупа „Тварди орех” зоз Нового Орахова, „Карпати рок бенд” зоз Вербасу и дзивоцка рок ґрупа „Women power” (Моцни жени)з Руского Керестура.

Покровитель „Рок вечара” була Општинска управа Бачка Тополя, Национални совит Руснацох, Орґанизацийни одбор КУД „Петро Кузмяк” и „Тварди орех”.

Музика ветеранох зоз Орахова и Вербасу одушевела публику, здогадли на стари хити 70. и 80. рокох прешлого вику, а дзивчата зоз Руского Керестура унєсли нови дух до Дому култури у Орахове, хтори пубика з одушевийом слухала.

После вечара було друженє ветераох рока и младих рокеркох.