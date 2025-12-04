Гражданє поинформовани о софинансованю мирох енерґетскей санациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Инфо днї з нагоди актуалних конкурсох за софинансованє мирох енерґетскей санациї фамелийних хижох и квартельох за 2025. рок, после Кули, отримани и у Руским Керестуре, стреду, 3. децембра, у Месней заєднїци.

Фокус конкурсох на уводзеню ґазу, убудовйованю термоизолациї, замени столариї и инсталациї соларних понелох, та о тим було и найвецей бешеди.

Члени комисиї присутним представели шицки важни информациї о условийох конкурсу, о потребней документациї, о критериюмох бодованя и подобним, а заинтересовани гражданє мали нагоду директно поставяц питаня вязани за процедуру.

Инфо днї орґанизовани зоз цильом же би ше гражданом представело бенефити укладаня до мирох енерґетскей ефикасносци, же би ше их поинформовало о условийох за участвованє у явней поволанки, як и же би ше визначело предосци хтори проєкт „Чиста енерґия и енерґетска ефикасносц за гражданох – SURCEˮ приноши локалней заєднїци.

Шицки заинтересовани гражданє можу превжац документацию потребну за конкурс у Енерґетским Инфо центру у Кули, у будинку општини Кула, дзе мож достац и подробнєйши информациї.

Гражданє хтори нє зоз катеґориї социялно загроженей ґрупи, прияви зоз комплетну документацию, у завартей коверти, треба же би придали у Услужним центре Општини Кула, Ленїнова число 11, на енерґетским инфо шалтеру, 12. децембра у периодзе од 8 по 14 годзин. За тоту катеґорию гражданох Министерство рударства и енерґетики дава субвенциї 50 одсто од вкупного виносу инвестициї.

За гражданох зоз катеґориї социялно загрожених, конкурс тирва 45 днї од дня розписованя (од 1. децембра), та прияви зоз комплетну документацию, у завартей коверти, треба же би придали у Услужним центре Општини Кула, Ленїнова число 11, на писарнїци, од 1. децембра 2025. року по 15. януар 2026. рок, у периодзе од 8 по 14 годзин. За тоту катеґорию гражданох Министерство рударства и енерґетики дава субвенциї 90 одсто од вкупного виносу инвестициї.