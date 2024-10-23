Грекокатолїцки парохиї нащивели богослове зоз Нїредьгази (фото+видео)

НОВИ САД – Пондзелок, 21. октобра богослове з Нїредьгази були у нашей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре, обишли центер Нового Саду и Петроварадинску твердиню.

Тиж так нашивели римокатолїцку и православну церкву у Новим Садзе, дзе их священїки тих церквох барз крашнє вигосцели и дочекали. Вечар служели вечурню у Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

Остатнї дзень, вовторок, були у Сримских Карловцох дзе их священїки упознали з историю дакедишнєй православней патрияршиї под час Габзбурґскей монархиї, видзели богословске училїще хторе єдно зоз найстарших образовних установох сербского народа.

Богослове зоз Мадярскей нащивели Текиї, Марийово святилїще и православни манастир на Фрушкей гори.