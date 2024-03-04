Хресна драга през валал до Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 3. марца зоз порти катедралного храму св. о. Миколая рушела процесия до Водици. У процесиї вирни модлєли шицки стациї Хресней драги.

Пред одходом, вєдно зоз керестуски парохом о. Владиславом Варґом вирни ше помодлєли початну молитву, а потим и першу стацию.

Преходзаци по улїчкох през валал, вирни ше модлєли молитву ружанца помедзи молитвами стацийох. При каждей стациї ше модлєли за одредзену ґрупу вирних, та ше помодлєли за лїкарох, роботнїкох, парастох, новинарох, политичарох…

После приходу до Водици дзе их чекали одборци, у каплїчки ше помодлєли и молебен до Пречистей Дїви Мариї.

Прекрасна хвиля оможлївела же би дожице було окремне.